Kerk betaalt slachtoffers van seksueel misbruik 3 miljoen euro

Slachtoffers van pedofiele priesters kregen samen zo’n 3 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd, ‘ook al was een financiële vergoeding voor velen niet het belangrijkste’.

De slachtoffers die zich hadden gemeld, waren vooral mannen uit Vlaanderen, die op jonge leeftijd op school met hun dader in contact kwamen. Dat blijkt uit het eindrapport van het Arbitragecentrum, dat slachtoffers moest bijstaan van wie de feiten verjaard waren, en die niet meer bij justitie terechtkonden.

Het centrum werd in 2012 opgericht na de Bijzondere parlementaire onderzoekscommissie Misbruik binnen de Kerk. Die kwam er na de affaire-Van­gheluwe, de Brugse bisschop die in 2010 ontslag nam omdat hij een minderjarige had misbruikt.

In de helft van de gevallen keerde de Kerk een schadevergoeding categorie drie uit, tot 10.000 euro, van toepassing bij een verkrachting. De meerderheid van de slachtoffers was op het moment van de feiten nog geen vijftien jaar oud.

‘In het begin verliepen de gesprekken tussen de experts, de slachtoffers en de vertegenwoordigers van de Kerk veeleer stroef’, zegt Rik Devillé van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk. ‘Dat hebben we meteen laten weten. Heel snel zijn die gesprekken veel menselijker geworden.’

Dat blijkt ook uit verscheidene geanonimiseerde getuigenissen in het eindrapport: ‘Wilt u ook de vertegenwoordiger van de Kerk bedanken’, schreef een van de ontvangen slachtoffers nadien in een bedankbrief. ‘Wat een rotjob heeft die man wel niet, en toch heeft hij dit zeer sereen gedaan.’