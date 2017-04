Trump: ‘Navo niet langer overbodig’

Amerikaans president Donald Trump heeft na zijn ontmoeting met Navo-baas Jens Stoltenberg gezegd dat hij diens organisatie niet langer overbodig vindt. Dat is een bocht tegenover zijn campagneretoriek, en ook over China veranderde Trump van mening.

De Amerikaanse president Donald Trump had woensdag in het Witte Huis een gesprek met Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Tijdens de persconferentie achteraf sprak Stoltenberg over een ‘uitstekende en productieve meeting’. Ook Trump had het over een ‘beter dan verwachte’ ontmoeting.

Trump bedankte de Navo voor de hulp bij het afvuren van 59 raketten op een Syrische luchtmachtbasis, als vergelding voor de chemische aanval van vorige week waarbij 87 mensen om het leven kwamen. Beide heren vonden het dan ook hoog tijd om het conflict in Syrië te beëindigen, maar Trump vindt nog steeds dat Navo-leden meer moeten bijdragen.

Andere meningen

Vervolgens zei Trump dat hij de Navo niet langer als een overbodige organisatie beschouwt. Nochtans had Trump zich tijdens zijn presidentiële campagne meermaals sceptisch opgesteld tegenover de trans-Atlantische organisatie. ‘Ik zei dat de organisatie overbodig was, maar dat is niet langer het geval’, klonk het.

In een interview met de Wall Street Journal leek Trump eerder vandaag ook over China van mening te zijn veranderd. Tijdens zijn campagne beschuldigde de president de Aziaten er nog van hun munt te devalueren om beter te kunnen concurreren. ‘Het zijn geen valutamanipulatoren’, liet Trump nu optekenen. Hij bleef er wel bij dat de dollar ‘te sterk [is]. Dat is deels mijn schuld. Mensen hebben veel vertrouwen in mij.’

Rusland en Noord-Korea

Tijdens het gesprek met Stoltenberg ging het uiteraard ook nog over andere moeilijke internationale kwesties. Over de relatie tussen de VS en Rusland, bijvoorbeeld, nadat Trumps minister van Buitenlandse Zaken eerder vandaag zijn Russische ambtgenoot had ontmoet. ‘Momenteel komen we helemaal niet overeen’, gaf Trump toe. ‘Onze relatie bevindt zich misschien wel op een historisch dieptepunt.’ Maar Trump herhaalde dat hij het positief zou vinden om ‘met iedereen’ overeen te komen.

Over Noord-Korea klonk het opnieuw kordaat dat de VS bereid is om de crisis rond Noord-Korea ‘desnoods zonder China’ aan te pakken. ‘Maar alleen gaan, betekent nog steeds met veel andere landen gaan.’