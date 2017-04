Dader Egyptische zelfmoordaanslag geïdentificeerd

De dader van de bloedige zelfmoordaanslag in een Koptische kerk in Alexandrië afgelopen zondag, is geïdentificeerd. Dat meldt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

Egypte werd zondag opgeschrikt door twee aanslagen op kerken van koptische christenen. Bij de bomexplosies in Tanta en in Alexandrië kwamen minstens 45 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. De aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat.

‘Uit dna-tests op de lichaamsresten blijkt dat de dader van de aanslag in Alexandrië Mahmoud Hasan Moubarak Abdallah is, geboren in 1986 in Qena’, aldus het ministerie. Het aangetroffen dna stemde overeen met dat van de verdachte die zich op een lijst van voortvluchtigen bevond.

Eerder woensdag maakte de Koptische kerk in Egypte bekend dat de feestelijkheden naar aanleiding van Pasen beperkt worden, na de recente dodelijke aanslagen tegen de gemeenschap.