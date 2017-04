Jude Law speelt jonge Dumbledore in nieuwe ‘Fantastic beasts’-film

De Britse acteur Jude Law gaat de jonge Albus Dumbledore spelen in het vervolg van Fantastic Beasts and Where to Find Them. De film wordt volgend jaar verwacht.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Het was regisseur David Yates die het nieuws bekendmaakte. Hij zegt alvast alle vertrouwen te hebben in Jude Law om de jonge versie van het bekende personage tot leven te wekken.

‘Jude Law is een enorm getalenteerde acteur’, klinkt het. ‘Ik bewonder zijn werk al lang en ik kijk ernaar uit om eindelijk met hem samen te werken. Ik ben ervan overtuigd dat we alle eigenschappen van Albus Dumbledore zullen kunnen tonen zoals J.K. Rowling ze heeft omschreven.’

‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ is een spinoff van de Harry Potter-films. Het verhaal speelt zich af voor de belevenissen van Harry Potter.

Eerder werd Dumbledore al vertolkt door Richard Harris. Na diens dood in 2002 nam Michael Gambon de rol over.

In het ‘Fantastic Beasts’-vervolg neemt Eddie Redmayne opnieuw de hoofdrol op zich, terwijl Johnny Depp de slechterik Grindelwald speelt.