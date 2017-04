Donald Trump laat jacht op wolven en beren in winterslaap weer toe

Het is opnieuw legaal in Alaska om beren in hun winterslaap en wolven neer te schieten terwijl ze met hun jongen in hun nest liggen. De wet die Donald Trump maandag tekende staat ook het gebruik van vliegtuigen voor de jacht toe.

Onder president Obama was het verboden om op beren te jagen terwijl ze hun winterslaap hielden, en ook wolven met jongen mochten niet neergeschoten worden. Meer dan 30 miljoen hectare aan natuurgebied valt onder de wet, die al die zaken nu weer toestaat.

Dierenrechtenactivisten hebben zwaar geprotesteerd tegen de maatregel sinds die vorige maand al door de senaat werd goedgekeurd. Wayne Pacelle van Humane Society zei toen al: ‘Wat de senaat vandaag deed zou het geweten van elke dierenliefhebber in Amerika moeten raken. Als de senaat en de president het eens zijn, zullen we wolvenfamilies zien gedood worden in hun nest en beren achtervolgd zien worden door vliegtuigen.’

Volgens Ronald D. Young, de man die het wetsvoorstel indiende, is het echter niet meer dan normaal dat de staat kan jagen op de dieren: ‘We moeten erkennen dat dit niet over de kleine ijsbeertjes gaat of de kleine beertjes of wolven die je op tv ziet. Dit gaat over het recht van de staat om aan wildbeheer te doen en niet de federale regering.’

‘We willen in staat zijn ons vis- en wildbestand te beheren op een duurzame manier, zodat ze er voor altijd zullen zijn’, zo klinkt het nog.