Tillerson ijzig verwelkomd in Moskou

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zit woensdag in Moskou samen met zijn Russische evenknie Sergej Lavrov. De Russische president liet in de aanloop naar de ontmoeting alvast verstaan dat zijn vertrouwen in de VS onder president Donald Trump flink uitgehold is.

Hoewel iedereen had verwacht dat relatie zou verbeteren tussen Rusland en Amerika na de aanstelling van Donald Trump tot president, lijkt de laatste dagen net het tegenovergestelde te gebeuren. De chemische aanval in Syrië van vorige week lijkt het ultieme kantelmoment te zijn geweest. De VS vonden nadien dat het maar eens gedaan moest zijn met de Russische steun aan de Syrische president Bashar al-Assad.

Met die boodschap trok de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson dan ook woensdag naar Moskou, waar hij zijn Russische ambtsgenoot enkele uren zal spreken. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ook de Russische president mee aan tafel zou zitten, maar dat bleek uiteindelijk niet door te gaan.

‘In scène gezet’

Vlak voor de ontmoeting tussen Tillerson en Lavrov liet Poetin in een interview op de Russische televisie wel verstaan dat het Russische vertrouwen in het leiderschap van de Verenigde Staten sinds Donald Trumps inauguratie volledig was ‘uitgehold, vooral op militair vlak’. Poetin herhaalde nog eens dat Assad volgens hem niét achter de chemische aanval van vorige week zat, en opperde dat die aanval misschien wel in scène was gezet door vijanden van het Syrische regime.

En ook Lavrov deed Tillerson niet meteen welkom voelen. Voor de ogen van de wereldpers herhaalde hij nogmaals dat Rusland niet gediend was met de Amerikaanse reactie op de chemische aanval, en zei dat Amerika ‘onvoorspelbaar’ handelt. Hij gooide bovendien ook nog eens olie op het vuur door erop te wijzen dat heel wat postjes in het Witte Huis nog steeds ingevuld moeten worden.

Diplomatisch

Tillerson deed zijn best om het bij diplomatische uitspraken te houden. Hij stelde in Moskou te zijn om de sterk tegengestelde meningen van beide landen te onderzoeken ‘zodat we beter kunnen begrijpen waarom deze bestaan en om te kijken of we onze meningen niet dichter bijeen kunnen krijgen. Ik kijk uit naar een open en eerlijke uitwisseling van ideeën, zodat we de Russisch-Amerikaanse relatie vooruit kunnen helpen’, richtte hij zich tot Lavrov.