Sonny Colbrelli: “Ik dacht steeds dat we teruggepakt zouden worden”

Een erg nerveuze Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) heeft woensdag zijn gram gehaald in de Brabantse Pijl. In volle finale jutte de Italiaan zijn teamgenoot Grege Bole meermaals op. Hij dwong de Sloveen telkenmale de leiding op van de kopgroep. Toen Bole zijn liedje helemaal uitgezongen was, kon Colbrelli het in een sprint met acht afmaken, nadat hij eerst wat ingesloten raakte, maar op het gepaste moment eruit kon komen.

“Het was een heel nerveuze bedoening in deze lastige koers. Wij waren nooit echt gerust dat onze vlucht zou dragen tot het einde. Vandaar dat ik telkens om steun ging bij Grega Bole. Wat hadden we qua voorsprong? Een halve minuut? Nooit meer. Steeds maar dacht ik dat we gingen teruggepakt worden in volle finale. Dan waren alle inspanningen voor niets geweest. Dat wou ik niet laten gebeuren. Vandaar mijn reactie”, stelde Colbrelli. “En dan kwam de sprint. Eerst zag ik het somber in. Ik geraakte immers ingesloten en kon geen kant meer op. Opnieuw panikeerde ik, maar zag dan plots een gat. Ik ging mijn kans en slaagde erin om de rest achter mij te laten. Dit is alvast een opsteker voor de Amstel Gold Race op zondag. Ook een wedstrijd die me moet liggen.” Vorig jaar finishte Colbrelli als derde in Valkenburg.

Petr Vakoc: “Ik zag Colbrelli voorbij zoeven en wist dat het voor de tweede plaats was”

Petr Vakoc (Quick-Step Floors) slaagde er net niet in de Brabantse Pijl een tweede keer op rij te winnen. In een sprint met acht moest de Tsjech ruim zijn meerdere erkennen in Colbrelli.

“Ik draaide als tweede de laatste rechte lijn in, nadat Dries Devenyns me perfect afzette. Ik wist dat de wind op kop stond. Ik wou dan ook zo lang mogelijk wachten om aan de leiding te komen, maar zag plots Colbrelli voorbij zoeven en meteen was een tweede plaats het hoogst haalbare”, sakkerde Vakoc. “Ons plan bestond erin om iemand mee te hebben in een beslissende vlucht. Dat was het geval met Laurens De Plus en Dries Devenyns. Ik ben er op de laatste klim naartoe gereden en kreeg enorm veel steun van die mannen. Het liep perfect, maar dan werd ik geklopt in de sprint. Dat ik pas op het einde de kloof naar de leiders kon overbruggen, heeft me heel wat krachten gekost. Energie die ik in de laatste 200 meter te kort kwam. Als ploeg hebben wij echter alweer een schitterende prestatie neergezet.” .

Tiesj Benoot: “Zeker niet vol doorgegeven”

Tiesj Benoot bezorgde Lotto Soudal woensdag in de Brabantse Pijl eindelijk nog eens een podiumplaats. Zijn ploegmaat Tim Wellens finishte in zijn zog als vierde. “Dit is positief voor de Amstel Gold Race zondag”, stelde Benoot. “In Maastricht starten we met een sterke ploeg en een goed resultaat moet zeker mogelijk zijn.”

“Ik had het parkoers verkend, reed hier vier toertjes en zo zat de finale wel in mijn hoofd. Dat een vlucht in de finale heel ver zou dragen, zelfs tot het einde, had ik verwacht. Er was immers geen enkele ploeg sterk genoeg om de koers te domineren. Van de ploeg mocht ik mijn kans gaan, maar ik heb natuurlijk niet vol doorgegeven. Er waren andere mannen van mijn team op komst. Met deze podiumplaats ben ik zeker tevreden.” .

Foto: BELGA