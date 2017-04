Kleine krant, groot schandaal

Om achter de machtige landbouwbelangen in Iowa aan te gaan, is veel moed nodig. Moed zit soms in een klein krantje. En wordt soms beloond met een grote prijs.

Een prestigieuze Pulitzer Prize voor een krantje uit een vergeten uithoek van Iowa met een oplage van drieduizend exemplaren en tien personeelsleden. Sinds het heuglijke nieuws maandag in de bus viel, lopen ze bij The Storm Lake Times nog altijd op wolkjes. Ze staan er toch maar mooi te pronken tussen twee collega’s uit wereldsteden, de Houston Chronicle en The Washington Post, eveneens bekroond in de categorie ‘Editoriaal’.

Hoofdredacteur Art Cullen (59) van The Storm Lake Times kreeg de prijs voor de moed waarin hij in zijn vlijmscherpe en heldere commentaren de ‘machtige agro-business in Iowa’ veroordeelde voor de schade die ze mens en milieu berokkent.

Het prijzengeld, 15.000 dollar, is een welgekomen aanvulling voor Cullens jaarsalaris van 35.000 dollar, geeft hij grif toe. Hij deelt de eer met de rest van de familie, zegt hij. Want de The Storm Lake Times is, letterlijk, een familiezaak. Art richtte de krant in 1990 op samen met zijn broer John, de uitgever. Hun vrouwen, Dolores en Mary, werken mee. Zelfs de hond ligt meestal te luieren op de redactievloer. En Arts zoon Tom (24) is de sterreporter, die het milieuschandaal uitspitte.

Eindeloze velden

Het verhaal begint wanneer de drinkwatermaatschappij Des Moines Water Works aankondigt dat ze drie counties (provincies) - waaronder Buena Vista, waarvan Storm Lake met zijn 10.000 inwoners de hoofdplaats is - voor de rechter zal dagen omdat ze geen maatregelen namen tegen het hoge nitraatgehalte in de Raccoon River. Die vervuiling is het gevolg van intensieve bemesting.

Om achter landbouwbelangen aan te gaan in Iowa, is moed nodig, heel veel moed. Landbouw in het vlakke, vruchtbare Iowa werd afgelopen decennia agro-business. En die heeft macht, heel veel macht. Familieboerderijen werden opgeslorpt door multinationals, weiden werden eindeloze velden soya- en graanvelden, die intensief bemest werden. Het kostte de belastingbetalers al vele miljoenen om Storm Lake te zuiveren van nitraat.

Waar gaan de provinciebesturen het geld voor hun verdediging halen, wilde de krant weten. De politici knepen de lippen opeen. De krant begon te graven en stootte op honderden geheime donaties van zaad- en petrochemische bedrijven, waaronder Monsanto en Koch Fertilizer. Dat laatste is een van de bedrijven van de schatrijke gebroeders Koch, die kwistig met miljarden strooien om milieu- en arbeidsregels te kraken en libertaire protestgroepen, zoals de Tea Party, te steunen.

Zoete wraak

‘Het niet louter een lokaal probleem’, zei Cullen aan The Washington Post, ‘landbouwbedrijven uit heel de Midwest vervuilen het grond- en rivierwater tot in de Golf van Mexico.’

De onthullingen kostten de Cullens enkele vrienden en een pak advertenties - hun voornaamste bron van inkomsten. Ze kregen bakken verwijten naar het hoofd geslingerd van de boeren. En het leidde tot niets: de rechter gaf agro-belangen en de provincies gelijk. De Pulitzer smaakt dan ook als zoete wraak.

Het verhaal maakte wereldnieuws van The Storm Lake Times, maar de krant is niet te beroerd om de kleine lokale hartenroerselen op de frontpagina te plaatsen. Van klein lief meisje dat een klavertje-vier vindt over verloren katje tot de barbecue van de boerinnenbond. ‘We weten wat de mensen willen lezen’, zegt Art.

Bij de Des Moines Register, met een oplage van ruim 230.00 en eigendom van het mediaconglomeraat Gannett, zullen ze wel zuur hebben gekeken. Drie keer heeft Art er als jongeman gesolliciteerd en drie keer werd hij geweigerd.