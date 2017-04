Weiler: “Teodorczyk start zeker niet in basis tegen United”

“Het is fantastisch dat we ons kunnen meten met een team van dit niveau”, zo heeft Anderlecht-coach René Weiler woensdag laten optekenen, daags voor de heenmatch in de kwartfinales van de Europa League tegen Manchester United.

Paars-wit moet het tegen de ‘Red Devils’ vermoedelijk wel zonder zijn met een schouderblessure sukkelende topschutter stellen. “Lukasz Teodorczyk heeft niet getraind vandaag. Hij heeft nog pijn en is onzeker. Hij zal zeker niet in de basis starten”, verklaarde Weiler, die normaal gezien Isaac Kiese Thelin een basisplaats zal geven. “Isaac is een heel goede speler, maar moet nog efficiënter worden voor doel.”

Youri Tielemans en co. hebben een druk programma, maar de EL-kwartfinale komt volgens Weiler niet ongelegen. “Het is fantastisch dat we ons kunnen meten met een team van dit niveau. Gelukkig beschikken we over veel goede spelers, we werken hard”, aldus de Zwitser, die naar eigen zeggen niet onder de indruk zal zijn met collega-coach José Mourinho tegenover zich.

“Als nummer vijf van de Premier League zal United er alles aan doen om de Europa League te winnen. Zo kunnen ze immers ook een ticket voor de Champions league pakken”, vervolgde Weiler. “Maar wij zijn ook profs en willen altijd winnen. Toch zijn we realistisch en beseffen we dat United favoriet is.”

Voorin bij United loopt fenomeen Zlatan Ibrahimovic. Bij zijn vorige bezoek (met PSG) in 2013 aan het Astridpark trof de Zweed vier keer raak (0-5). “Ibrahimovic boezemt ons geen angst in, maar we hebben wel respect”, aldus Weiler. “Manchester United beschikt over veel kwaliteiten. We zullen goed moeten verdedigen op Ibrahimovic en de andere ManU-spelers om te slagen.”

Tijdens de ‘Ibracadabra’-show van vier jaar geleden zat Massimo Bruno op de bank. “Zelfs de supporters waren toen onder de indruk”, zei de flankspeler, die uitkijkt naar de droomaffiche in het Constant Vanden Stock-stadion. “Hopelijk herhaalt Ibrahimovic die mooie doelpunten niet tegen ons. We kijken er in ieder geval erg naar uit om deze wedstrijd te spelen. We zullen proberen om het United lastig te maken.”