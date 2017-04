Trek de stekker uit voor het slapengaan

Het Vlaamse nazorgcentrum voor brandwonden trekt deze zomer naar jongerenfestivals met de boodschap: laadt uw gsm ’s nachts niet op. Het aantal accidenten en brandwonden bij jongeren door oververhitte smartphones neemt toe.

‘Be unplugged’ heet de campagne waarmee Oscare, het Vlaamse nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, deze zomer op jongerenfestivals staat. Daarmee moeten jongeren bewust worden gemaakt van de gevolgen van het ’s nachts opladen van elektronische apparaten.

‘Ze nemen hun gsm mee in hun bed, laden hem ’s nachts op, vaak onder hun synthetisch kussen. Of ze vallen ermee in de zetel in slaap. Batterijen in een smartphone zijn heel krachtig. Door de warmte kunnen ze beginnen te smeulen, met alle gevolgen van dien’, zegt Peter Van Rossum van Oscare.

Het aantal brandwonden bij jongeren door ontplofte smartphones neemt volgens hem toe. ‘Wij behandelen ongeveer 1.000 patiënten per jaar, onder wie 300 jongeren. Een 30-tal van hen heeft brandwonden opgelopen door hun gsm.’ Voor heel het land gaat het mogelijk om 60 jongeren per jaar.

Meestal lopen zij eerstegraads brandwonden, niet meer dan een schaafwonde, die makkelijk genezen. Maar soms gaat het ook om tweedegraadsbrandwonden, waarbij zich blaasjes op de huid vormen. Die wonden moeten goed worden behandeld, met Flaminal, en door de huisarts worden opgevolgd.

Trek de stekker uit

Foto: rr

Tim Renders, brandpreventieadviseur en tot vorig jaar projectcoördinator brandveiligheid bij Binnenlandse Zaken, juicht de campagne toe. ‘Slechte gewoontes kan je volwassenen nog moeilijk afleren, het gedrag van tieners veranderen kan wel. En het is nodig, want dit is absoluut een probleem.’

Soms loop het zelfs slecht af. Renders: ‘Het jongste half jaar zijn er – ruw geschat – zeker vier woningen afgebrand door een smartphone.’ Enkele weken geleden nog brandde een appartement in Blankenberge volledig uit door een oververhitte gsm-oplader.

‘Ik zit al twintig jaar bij de brandweer. Ik laat mijn elektrische toestellen ’s nachts nooit op, maar het is moeilijk om andere mensen daarvan te overtuigen. De boodschap is nochtans zo oud als de straat: trek ’s nachts de elektrische toestellen uit het stopcontact’, zegt Renders. ‘En als je toch je gsm wil opladen, leg het toestel dan niet in je bed en onder een rookmelder. Dat voorkomt geen brand, maar het voorkomt waarschijnlijk wel dat er gewonden of doden vallen.’

Renders wijst overigens op de gevaren van alle elektrische toestellen, zelfs de elektrische fiets. ‘Vorig jaar nog is een koppel overleden in een woningbrand die het gevolg was van een elektrische fiets.’

Al 20 doden

De sigaret staat nog altijd met stip bovenaan het lijstje van brandoorzaken, maar precieze gegevens over oorzaken van woningbranden in ons land bestaan nauwelijks. Het is al lang een ergernis van Renders, die enkele jaren geleden zelf begon met statistieken te verzamelen.

‘Er gebeurt veel te weinig brandonderzoek in ons land’, zegt hij. ‘Door een beter zicht te krijgen op de oorzaken, zouden we nochtans beter aan preventie kunnen doen.’

Dit jaar vielen in ons land volgens Renders al 20 doden bij woningbranden. Dat is een om de vijf dagen. In 2016 vielen er 68 doden, het jaar daarvoor 57. ‘Minstens, want ik baseer mij ook maar op de berichten die in de media verschijnen’, zegt Renders. Het gaat niet de goede kant op. ‘Ik werk zelf op de brandweerpost in Leuven. Vorig jaar zagen wij het aantal branden met 16 procent toenemen. Ik hoor gelijkaardige signalen van andere brandweerzones. We doen het in ons land echt niet goed.’