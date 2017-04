De Duitse politie behandelt de ontploffingen van gisteren op de spelersbus van de Duitse voetbalploeg Borussia Dortmund als een aanslag met 'terroristische achtergrond'. Dat meldde Frauke Köhler, woordvoerster van het Duitse federale parket. Een verdachte uit het islamistisch milieu is opgepakt, een andere verdachte wordt nog gezocht.

Gisteravond vonden drie ontploffingen plaats toen de spelersbus van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund op weg was naar het stadion voor de thuiswedstrijd tegen Monaco. Speler Marc Bartra raakte daarbij gewond, net als een politieagent die de spelersbus begeleidde.

Het Duitse federale parket maakte op een persconferentie bekend dat het de de ontploffingen als een terroristische aanslag behandelt. Daarom werd de federale procureur op het onderzoek gezet. In de explosieven werden stukken metaal teruggevonden.

‘We spitsen ons onderzoek toe op twee verdachten uit het islamistische milieu. Hun huizen werden ondertussen doorzocht. Eén van hen werd opgepakt’, aldus woordvoerster Frauke Köhler. De tweede persoon wordt nu opgespoord.

Valse opeising vanuit extreemlinkse hoek?

De politie vond gisteravond in de buurt van de aanslag een brief waarin de aanslag werd opgeëist en waarin werd verwezen naar eerdere terreuraanslagen in Berlijn. Volgens de brief staan alle bekende Duitsers op de dodenlijst van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Köhler maakte nu bekend dat er in de buurt van de aanslag maar liefst drie brieven werden gevonden met diezelfde tekst. De echtheid van de brieven wordt nu door de politie onderzocht.

Later werd op een antifascistisch internetforum echter ook nog een andere brief gevonden, waarin werd gesteld dat de aanslag gepleegd zou zijn omdat Borussia Dortmund zich niet voldoende zou uitspreken tegen racisten, nazi’s en rechtspopulisten. Het Duitse parket heeft naar eigen zeggen echter redenen om aan te nemen dat deze brief niet echt is.