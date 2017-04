Lavrov waarschuwt voor nieuwe Amerikaanse aanvallen in Syrië

De Russische minister Sergej Lavrov heeft de VS opnieuw gewaarschuwd voor militaire interventies tegen Syrië. Hij ontmoette woensdag zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson in Moskou.

'Het is voor ons een belangrijk principe dat we dergelijke riskante acties in de toekomst niet meer kunnen toelaten', zei Lavrov volgens het persbureau Interfax. De Verenigde Staten hadden vorige week een luchtmachtbasis in Syrië bestookt met 59 kruisraktten als vergelding voor een 'doelbewuste' aanval met chemische wapens van de regeringstroepen tegen de eigen bevoking. Er is voorlopig geen enkel bewijs dat die stelling hard kan maken.

Rusland wil de 'werkelijke bedoelingen' van de VS kennen, zei Lavrov. 'Het is belangrijk dat we positie van de VS en de werkelijke intenties van de administratie van Donald Trump begrijpen'. Tillerson zei aan het begin van het overleg dat hij hoopt op een ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in een positieve richting. Naast Syrië zijn er nog een resem andere conflicten die de relatie tussen de VS en Rusland belasten. Woensdagnamiddag zou Tillerson mogelijk een ontmoeting hebben met president Vladimir Poetin.

Poetin had kort voor het overleg tussen Lavrov en Tillerson in een interview op de tv-zender Mir 24 de raketaanval opnieuw veroordeeld als een schending van het volkenrecht. Hij hekelde de houding van de NAVO-lidstaten, die zich als ja-knikkers achter Trump scharen. Hij bleef bij het Russische standpunt dat er geen bewijzen zijn voor een chemische aanval.

'Maar de schending van het internationaal recht is wel gebeurd. Dat is een feit', zei hij. 'De Westerse landen analyseren gewoon de feiten niet'. Ondanks de gespannen betrekkingen tussen Washington en Moskou toonden de NAVO-landen en ook de G7-groep van leidende industrielanden begrip voor het optreden van Trump. Dat was ook de houding van de Belgische regering.