‘Dode dolfijn aangespoeld in Zeeland’

Op een zandbank in de Westerschelde in Nederland is woensdag een overleden dolfijn aangespoeld. Volgens Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren is dat erg bijzonder.

‘Sinds 1993 zijn er nog maar vier aangespoeld in Zeeland. Ze worden ook amper levend gespot in onze provincie’, zegt Jaap van der Hiele van de organisatie tegen Omroep Zeeland.

Het gaat om een gewone dolfijn, die vooral voorkomt ten oosten van Engeland. Het aangespoelde wijfje was ruim twee meter lang en woog ongeveer vijftig kilo. Waarschijnlijk was de dolfijn al ongeveer een week dood. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het kadaver wordt woensdag naar een laboratorium in Utrecht gebracht.