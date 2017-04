Louis Vuitton bestolen bij ramkraak in Knokke

In Knokke-Heist is een winkel van Louis Vuitton in de nacht van dinsdag op woensdag slachtoffer geworden van een ramkraak. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Na de feiten kon een 35-jarige Roemeense verdachte ingerekend worden, twee anderen zijn nog op de vlucht.

In de nacht van dinsdag op woensdag reed een Jeep in op de vitrine van de Louis Vuitton-winkel in de Kustlaan in Knokke-Heist. De daders maakten bij de ramkraak onder andere handtassen en juwelen buit.

Een Roemeense verdachte kon tijdens zijn vlucht in de buurt van Knokke al ingerekend worden. Twee andere verdachten zijn nog steeds op de vlucht. Even voor de ramkraak was er ook al een mislukte ramkraak bij een juwelier.

Het parket zal een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter vorderen.