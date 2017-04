Hevige onweersbuien, hagel en smeltende sneeuw op komst

Het stralende zonnetje dat ons afgelopen weekend vergezelde, maakt stilaan plaats voor fikse voorjaarsbuien. Dat blijkt uit de weersvoorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Vooral zondag en maandag mogen we onweersbuien, hagel en zelfs smeltende sneeuw verwachten.

Woensdag is er vooral in het noorden veel bewolking. Elders is de ruimte voor een opklaring groter. Het blijft echter overal zo goed als droog. We halen tot 11 graden in de Ardennen en tot 15 graden of iets meer in het centrum en in de Kempen.

Donderdagochtend verlaat een storing het zuidoosten van het land en komen we terecht in vrij frisse en licht onstabiele zeelucht. De dag begint zwaarbewolkt met nog een laatste bui ten zuiden van Samber en Maas. Overdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog behalve misschien in het noordoosten waar er in de namiddag een plaatselijk buitje kan vallen. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.

Vrijdag wordt een rustige en mogelijke vrij grijze dag met veel bewolking en hier en daar een spatje regen. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. Vrijdagnacht trekt de hemel volledig dicht en gaat het later regenen vanaf het noordwesten.

Foto: KMI

Die regenzone trekt zaterdag verder zuidoostwaarts over het land en wordt gevolgd door frisse en onstabiele zeelucht. We krijgen dan vanaf de kust opnieuw meer opklaringen, maar tussendoor ook enkele buien. Maxima rond 11 graden.

Zondag en begin volgende week blijft het erg wisselvallig met kans op fikse voorjaarsbuien. Vooral op maandag verwachten we daarbij onweer, korrelhagel en in de Ardennen zelfs smeltende sneeuw. We halen nog 10 of 11 graden. Begin volgende week blijven we daar op de meeste plaatsen onder en kan het ‘s nachts licht vriezen in Hoog-België.