Chinese president pleit voor vreedzame oplossing Noord-Koreaanse kwestie

De Chinese president Xi Jinping wil een vreedzame oplossing voor de crisis rond het Noord-Koreaanse kernprogramma. Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump, berichtte de Chinese nationale televisie. Trump verklaarde dinsdag nog dat hij desnoods zonder China het probleem Noord-Korea zal oplossen.

Xi Jinping beklemtoonde dat China via de vreedzame weg een oplossing wil zoeken, aldus de zender CCTV. De Chinese president, die vorige week nog Trump ontmoette in diens residentie in Florida, hamerde via de telefoon op ‘het behoud van vrede en stabiliteit’ op het Koreaanse schiereiland. Hij zei bereid te zijn daarover te communiceren en coördineren met de Verenigde Staten.

Washington kondigde zaterdag aan dat het vliegdekschip USS Carl Vinson en begeleidende schepen koers hebben gezet naar het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea reageerde daarop met oorlogstaal. Pyongyang ‘is klaar om te reageren, welke soort oorlog de VS ook willen voeren’.

‘Noord-Korea zoekt ruzie’, schreef Trump dinsdag dan weer op Twitter. ‘Mocht China beslissen ons te helpen, zou dat fantastisch zijn’, schreef Trump verder. In het andere geval zullen de Verenigde Staten het probleem wel zonder China oplossen. Daarbij verwees hij naar de kern- en raketprogramma’s van Noord-Korea, die verboden zijn door de VN.

Trump leek bovendien de commerciële onderhandelingen tussen de VS en China te koppelen aan de Noord-Koreaanse kwestie. ‘Ik heb de Chinese president uitgelegd dat een handelsakkoord voor hen beter zal uitvallen, indien ze het probleem Noord-Korea oplossen’, klonk het immers.