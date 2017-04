Een briefje voor de buren en dan vermoordde hij zijn zus

‘Bel de politie.’ Die boodschap op een briefje stak Dirk Van ­Rillaer (58) samen met een ­sleutel van zijn huis in de ­brievenbus van de buren in Kessel-Lo. Later op de avond sloeg de man het hoofd in van zijn zus Anita (66) en beroofde zichzelf van het leven. Pas de volgende ochtend ontdektede buurvrouw het ­onheilspellende bericht, en trof de politie de lichamen aan van de gewezen poetsvrouw van het Leuvense stadhuis en haar broer.

‘Onlangs heb ik nog met hen in de tuin gesproken’, zegt een buurvrouw. ‘Ze leken allebei opgewekt, zoals ­altijd. Uit niets kon ik opmaken dat er een drama in de maak was.’ Tot ze een envelopje in haar bus vond. Met een briefje, en daarop een kort verzoek: ‘Bel de politie.’

De vrouw belde die daarop meteen. De politie betrad omstreeks negen uur ’s morgens de onlangs volledig gere­noveerde woning in Kessel-Lo, bij Leuven. In een vertrek troffen de agenten de levenloze lichamen aan van Anita en Dirk Van Rillaer. Ze ­lagen naast ­elkaar. Dat de twee een ­gewelddadige dood gestorven waren, was meteen duidelijk. Volgens de ­eerste vast­stellingen zou Dirk zijn zus met een stomp voorwerp het hoofd hebben ­ingeslagen voor hij zichzelf van het ­leven beroofde.

Wat de aanleiding voor het drama was, was gisteravond nog een raadsel. Broer en zus leefden al jaren samen. Twee jaar geleden ­kwamen ze in het huis wonen. Daarvoor zorgden ze voor hun papa in het ouderlijke huis op de hoek. Maar toen hun vader overleed, verhuisden ze.

Dat leek allemaal probleemloos te verlopen. Broer en zus fristen de ­woning op, lieten nieuwe ramen en een nieuw dak plaatsen. ‘Ze waren allebei heel vriendelijk, altijd opgewekt en beleefd’, getuigen buren. ‘Bezige bijen ook, zij werkten veel in de tuin. Mevrouw liep er altijd netjes bij, zelfs wanneer ze poetste. Maar veel omgaan met de buren deden zij niet.’

Dirk werkte jaren bij Covee, tot de keten over de kop ging. Hij raakte werkloos, maar sinds kort was hij ­opnieuw deeltijds aan de slag.

Zijn zus Anita werkte al een paar jaar niet meer. Maar in het stadhuis van Leuven herinnert iedereen, ook bur­gemeester Louis Tobback, zich de poetsvrouw.

Speurders tasten in duister

Het huis van Anita en Dirk werd gisteren urenlang uitgekamd door speurders van de lokale en federale politie en deskundigen van het gerechtelijk lab. Ze namen verscheidene voorwerpen voor verder onderzoek mee. De komende dagen zullen zij de financiële situatie van de slachtoffers onderzoeken, en bij vrienden en kennissen van de slachtoffers polsen. Want tot dusver tasten ze volkomen in het duister.

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be