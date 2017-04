Bij de bomaanval op de spelersbus van de Duitse voetbalploeg Borussia Dortmund raakten een speler en een politieagent op een motor gewond.De Duitse politie laat weten dat de explosies een gerichte aanval was op de ploeg. Ze onderzoeken nu een mogelijke islamistische link.

Volgens de Duitse politie waren de explosies een gerichte aanval op de Duitse ploeg. In de buurt waar de explosieven zijn afgegaan werd een brief gevonden waarin de actie werd opgeëist, maar de echtheid daarvan wordt nog onderzocht. Het is onduidelijk wie de afzender is. Nu onderzoeken de speurders een mogelijke islamistische achtergrond van de brief. Volgens Duitse media zoals Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR en het persagentschap DPA wordt in die brief verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn en de Duitse inzet van gevechtsvliegtuigen in Syrië.

De politieman die gewond raakte reed voor de bus om het team te escorteren naar het stadion, zo klonk het woensdagochtend in een verklaring van de politie van Dortmund. Hij liep een verwonding op door de drie explosies en verkeerde ook in shocktoestand. De man kan voorlopig nog niet terug aan de slag.

De spelers waren dinsdag rond 19 uur op weg van het spelershotel naar het stadion voor de wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen AS Monaco. Bij de explosies raakte ook Dortmund-verdediger Marc Bartra gewond. Hij liep een spaakbeenbreuk en kwetsuren aan de rechterpols op, en werd dinsdagavond nog geopereerd.