Nieuw Belgisch record ploegenachtervolging, vrouwen uitgeschakeld op WK

Het WK is onder een gunstig gesternte gestart voor de Belgische delegatie. De ban is gebroken. In de kwalificaties van de ploegenachtervolging tekenden Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder, Moreno De Pauw en Robbe Ghys voor een historische prestatie met een nieuw Belgisch record. De Belgische vrouwen zijn wel uitgeschakeld in de kwalificaties van de ploegenachtervolging, ze moesten met de tiende plaats tevreden zijn. De eerste acht na de kwalificaties gaan door naar de volgende ronde.

Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder, Moreno De Pauw en Robbe Ghys knalden in Hong Kong door de 4'-grens. Met een tijd van 3.59.951. verbeterden ze het Belgische record, 4.01.192. van op het EK in Grenchen.De Belgen openden met 1.04.662. over de eerste kilometer en konden het tempo goed vasthouden. Na een slotkilometer in 58" kwam de toptijd op het bord.

De kloof met de absolute wereldtop is opnieuw iets kleiner geworden. Het Belgische kwartet eindigde zevende en neemt het deze namiddag op tegen de Russen (3.58.957.) in de eerste ronde.

Vrouwen uitgeschakeld in ploegenachtervolging

Lotte Kopecky, Annelies Dom, Gilke Croket en Kaat Van Der Meulen klokten een tijd van 4.33.722. (2" boven het Belgische record) in de kwalificaties van de ploegenachtervolging en moesten met de tiende plaats tevreden zijn. Dat is niet voldoende voor een plek in de volgende ronde. De Australiërs (3.50.577.) strandden op een zucht van het wereldrecord (3.50.265.) Nieuw-Zeeland (3.53.422.), Italy (3.55.755.) en Frankrijk (3.56.357.) klokten toptijden.

Een Amerikaans kwartet (Kelly Catlin-Chloe Dygert-Kimberly Geist-Jennifer Valente) liet de beste tijd (4.17.666.) optekenen. Australië (4.18.659.), Canada (4.19.515.) en Italië (4.19.838.) blijven in koers voor het podium. Opvallend: de Britten (4.21.449.) behouden een waterkans op het erepodium.

Uitkijken naar duo

De volgende dagen wordt in Hongkong het WK op de piste gereden. Een WK waar de Belgen met gezonde ambities aan de start komen. Bij de vrouwen wordt het uitkijken naar het duo D’hoore-Kopecky in de ploegkoers. Die discipline staat voor het eerst op het programma bij de vrouwen, maar vorig jaar pakte het Belgische duo in Parijs al de eerste Europese titel. Bovendien bewees Kopecky met haar ereplaats in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen in topvorm te zijn.

Bij de mannen hopen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw opnieuw op succes in de ploegkoers. Op het jongste EK haalden ze brons. In de ploegenachtervolging heeft het Belgische viertal de ambitie om in de lange aanloop richting de Olympische Spelen in Tokio een nieuw Belgisch record te vestigen. Omdat het een post-olympisch jaar is, laten veel toppers het WK aan zich voorbijgaan. Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder, Moreno De Pauw en Robbe Ghys nemen het op tegen Polen.

Kort na de middag neemt Jolien D'hoore aan de scratch deel. Van de Italiaanse Rachele Barbieri, de Britse Elinor Barker, de Nederlandse Kirsten Wild en de Amerikaanse Sarah Hammer wordt fel weerwerk verwacht.