Juventus geeft Barcelona pak voor de broek in alweer spetterend avondje Champions League

Juventus heeft de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League met een duidelijke 3-0 gewonnen van Barcelona. De jonge Argentijn Paulo Dybala was met twee goals de grote man tegen de zwak verdedigende Catalanen, die wel de kansen op een aansluitingstreffer lieten liggen. Wil Barcelona het tot in de halve finales schoppen, zal het weer een klein mirakel nodig hebben in de terugmatch in het eigen Camp Nou.

Terwijl de aandacht van voetbalminnend Europa richting de ontploffingen in Dortmund draaide, hoopten ze in Turijn revanche te pakken voor de verloren Champions League-finale van twee jaar geleden tegen FC Barcelona. “#ITSTIME” kopte een reuzegroot tifo. Het goede moment was het alvast zeker: Juventus trof de Catalanen enkele dagen nadat ze een pijnlijke 2-0 nederlaag leden bij het bescheiden Malaga.

Vooruitgeschreeuwd door de vele fans trok een enthousiast Juventus, dat in een aanvallende opstelling begon, meteen naar voren. Na zeven minuten al vertaalde zich dat in de openingstreffer. Paulo Dybala mocht de bal zomaar aannemen in de kleine rechthoek na een pass van Juan Cuadrado en krulde het leer knap in de verste hoek. Bij Barcelona stonden ze erbij en keken ze ernaar.

Foto: EPA

Dybala verdubbelt de score na misser Iniesta

Halfweg de eerste helft had de Blaugrana dan toch haar tanden gevonden. Lionel Messi kreeg even ruimte en zag een gaatje waar niemand anders dat zag, Andres Iniesta kon zo alleen voor Gianluigi Buffon afdrukken. De Italiaanse veteraan toonde echter dat hij nog niet versleten is en pakte uit met een ultieme reflex. Het ging meteen naar de overkant, waar Mario Mandzukic doorgang kreeg op de linkerflank. De Kroaat legde gepast breed en bij Barcelona zagen ze te laat dat ze Dybala alweer te veel vrijheid hadden gegeven. De kleine spits van de Oude Dame plaatste het leer met gevoel in de hoek: 2-0!

Barcelona kreeg daarna de bal van de thuisploeg, maar kwam voor rust niet meer verder dan een terecht afgekeurd doelpunt van Lionel Messi. Dan waren de snedige tegenstoten van de thuisploegen gevaarlijker: Miralem Pjanic krulde over, Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen had de grootste moeite met een volley van Gonzalo Higuain.

Barcelona laat na aansluitingstreffer te scoren

De bezoekers waren duidelijk uit de kleedkamers gekomen met het plan voor die levensbelangrijke goal op verplaatsing te gaan. Luis Suarez werd afgestopt maar de bal bleef liggen voor de aanstormende Lionel Messi, die het leer nipt naast plaatste. Het bleef echter opletten: Higuain omzeilde de buitenspelval en mocht vanuit een scherpe hoek op Ter Stegen af. De Duitse doelman van Barcelona bleef goed staan en blokte het schot af met zijn lichaam. Uitstel, maar geen afstel. Bij de daaropvolgende hoekschop torende Giorgio Chiellini immers boven Javier Mascherano uit. De Italiaan knikte de bal via de verste paal tegen de touwen.

Foto: AFP

Bij Barcelona beseften ze dat er nu voluit voor de aansluitingstreffer gegaan moest worden, wilden ze in Camp Nou niet weer mirakels moeten verrichten. Messi vond Suarez in de box, die de wenkende kans al vallend net voorbij de verste paal schoof. De gasten waren ook niet gediend door het geluk toen een schot van Neymar afgeblokt werd door Chiellini, die het leer daarop tegen de hand kreeg. Scheidsrechter Marciniak zag de penalty echter niet en zo was het over and out voor Barcelona.

Zo lopen Messi en co dus na de 4-0 rammeling die ze van PSG kregen op een nieuwe optater buitenshuis in Europa. De vraag is of ze ook tegen een verdedigend ijzersterk Juventus dit nog kunnen ophalen.