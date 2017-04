Drie explosies aan spelersbus van Borussia Dortmund

Aan de spelersbus van Borussia Dortmund hebben zich vanavond drie explosies voorgedaan. Daarbij raakte één speler gewond. Het team was op weg naar de Champions League-match tegen Monaco.

Kort na het vertrek van de spelersbus van het Duitse Borussia Dortmund zijn er drie bomexplosies in de buurt van het voertuig geweest. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Er is sprake van één gewonde in de bus, volgens Bild gaat het om speler Marc Bartra.

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

De bus was op weg van het spelershotel naar het ‘BVB Stadion Dortmund’, waar de Borussen het later op de avond in de heenwedstrijd van de kwartfinales tegen het Franse Monaco opnemen. Bij de explosies sneuvelden alle ramen van de bus.

Dortmund zelf liet al weten dat de spelers in veiligheid zijn er dat er geen gevaar in en rond het stadion is, de club vraagt de supporters ook om de rust te bewaren.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 april 2017

Omstreeks half negen werd beslist dat de match afgelast werd en morgen wordt ingehaald.