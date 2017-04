VBO-topman hekelt ‘profileringsdrang’ in regering

Pieter Timmermans, de CEO van de werkgeversfederatie VBO, vreest dat de economische relance wordt ondergesneeuwd door 'profileringsdrang' in de regering. Dat laat hij verstaan op Twitter. 'Ondernemers en burgers hebben daar geen boodschap aan', klinkt het.

De sfeer tussen de regeringspartijen is de laatste dagen niet al te best meer. Timmermans roept de politici tot de orde: 'Er is de voorbije twee jaar veel ingezet op economische relance en dat begint zijn vruchten af te werpen. We gaan dat nu toch niet te grabbel gooien door ieder zijn waarheid te verkondigen en zich tegen elkaar af te zetten?'

'De economische relance vertrekt te paard en keert te voet weer. Ze kan met andere woorden snel onder druk komen', aldus nog de VBO-baas. 'Er resten nog twee jaren om te regeren. Men wil toch niet dat 2017 en 2018 verloren jaren worden. Er zijn nog heel wat hervormingen te verwezenlijken, waarvoor er hoge verwachtingen zijn. Ik zeg: concentreer u daarop. Verkiezingen win je met resultaten, niet door elkaar vliegen af te vangen.'

Timmermans denkt niet dat de regering uiteen zal vallen. 'Iedereen beseft wel dat we op de goede weg zitten. Het zou kortzichtig zijn de stekker eruit te trekken. Wie dat doet, wordt overigens meestal door de kiezer afgestraft. En het zou ook niet goed zijn voor de economie.'