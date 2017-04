Sterke Luca Brecel op vier frames van WK snooker

Luca Brecel (WR 30) leidt na de eerste sessie van zijn laatste WK-voorronde met 6-3 tegen de Welshman Dominic Dale (WR 35). Hij heeft morgenmiddag in de tweede sessie (start 12 uur) nog vier frames nodig om zich vijf jaar na zijn memorabel debuut voor de tweede keer te plaatsen voor het hooftornooi in het Crucible Theatre.

“Het zal 100 keer beter moeten dan tegen Joe Swail”, vertelde Brecel vanmorgen voor de start van de partij. De 22-jarige Limburger had afgelopen nacht zijn tweede ronde met 10-8 gewonnen. “Bij 5-8 zag het er niet goed uit, geen van ons beiden haalde een fatsoenlijk niveau. Tot ik plots een extra versnelling vond. Het slotframe kon ik in extremis pakken met een mirakel-clearance, ik weet niet waar die vandaan komt. Maar het geeft me wel vertrouwen om er tegen Dale weer vol voor te gaan.”

Dat bleek al snel tegen Dale, die nochtans als een weerlicht startte met breaks van 66, 121 en 106. Toch stond het bij de pauze gewoon 2-2, Brecel liet zich nooit uit zijn lood slaan door het machtsvertoon. Een 76-break zette een tussenspurt in (5-2) en nadat Dale weer imponeerde met een 98-break, pakte Brecel ook het laatste frame van de sessie: 6-3. Een veelbelovende start, al wordt het morgen nog een helse klus om de buit binnen te halen. Wint Brecel, dan kent hij donderdag zijn tegenstrever, een speler uit de top 16. Het WK start zaterdagmiddag in Sheffield.