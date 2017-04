Red Panthers willen zich meten met de wereldtop

Bondscoach Niels Thijssen en zijn Red Panthers stomen zich klaar voor de halve finale van de World League vrouwenhockey (21 juni-2 juli in Sint-Lambrechts-Woluwe). Het doel is een ticket voor het WK 2018 in Londen, om zo de ontgoocheling van de gemiste Olympische Spelen in Rio door te spoelen.

“Het doel is heel simpel. Maar het wordt moeilijk, want onze poule is heel sterk”, aldus Thijssen dinsdag op een persconferentie. De Red Panthers klopten maandagavond op La Rasante olympisch kampioen Groot-Brittannië met 2-1 in een oefeninterland. Die zege sterkt Thijssen in zijn motivatie. “Als we nog hoger kunnen eindigen dan een plek die recht geeft op WK-deelname, dan is dat nog beter. De groep is gepassioneerd, er is concurrentie. Ze focussen op ons doel. Dat hebben we nodig. En wij, de staf, weten dat we hen druk kunnen opleggen en hen ertoe kunnen brengen om zichzelf te overtreffen. Het is een fantastische uitdaging.”

Geen nieuwe ontgoocheling

Na het missen van de Spelen snakken de Belgen ernaar om zich te meten met de wereldtop. “We zijn hard blijven trainen ondanks de grote ontgoocheling”, zei Anouk Raes. “Daardoor beschikken we vandaag over een solide basis. Bovendien kwamen er nog enkele getalenteerde jongeren bij de kern. We gaan het maximum geven om niet opnieuw de ontgoocheling van Rio te moeten meemaken. Het doel is WK-deelname. Dat is mogelijk, maar het wordt moeilijk want we spelen tegen landen die hoger geklasseerd staan.”

“Het was zwaar meteen na het missen van de Spelen”, verklaarde Alix Gerniers. “Maar daardoor hebben we onszelf opnieuw in vraag kunnen stellen. We zijn een hechte groep gebleven. Ageeth Boomgaardt (vorige bondscoach, nvdr.) heeft ons veel professionalisme bijgebracht met een Nederlandse mentaliteit die ons heeft omvergeblazen. We verdienen beter dan onze huidige ranking (FIH 14, nvdr.). We hebben Groot-Brittannië verslagen en ik ben ervan overtuigd dat we kunnen concurreren met Nieuw-Zeeland en Australië. Ik geloof er absoluut in.”

Voor de halve finale van de World League werden de Red Panthers ingedeeld in een zware groep met Australië (FIH 4), Nieuw-Zeeland (FIH 5), Spanje (FIH 10) en Maleisië (FIH 22).

