'Mensensmokkelaars verkopen mensen op slavenmarkten'

Honderden migranten worden gekocht en verkocht op slavenmarkten in Niger en Libië. Dat deelde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag in Genève mee.

Mensensmokkelaars verkopen migranten voor bedragen van 200 tot 500 dollar en de slachtoffers worden vaak maandenlang gevangengehouden vooraleer ze tot dwangarbeid worden gedwongen of misbruikt worden als seksslaven of prostituees, zei Othman Belbeisi, die de operaties van het VN-migratieagentschap in Libië leidt.

De IOM verzamelde getuigenissen van migranten die probeerden Libië te bereiken. Dat land is één van de belangrijkste vertrekplaatsen voor Afrikanen die de Middellandse Zee willen oversteken naar Europa. Overlevenden verklaarden dat hun ontvoerders hen geld afpersten door hen te folteren. Ze moesten ook naar hun families bellen om losgeld te vragen. Een aantal migranten werd gedwongen te werken op slavenmarkten, of om plaatsen met losgeld te bewaken.

Degenen die er niet in slagen een losgeld bijeen te krijgen, sterven de hongerdood. Een door een IOM-dokter behandelde Gambiaan woog nog maar 35 kilogram. Zijn familie moest hun huis verkopen om hem vrij te krijgen. ‘Migranten die naar Libië gaan om in Europa te geraken, hebben geen idee welke gruwel hen wacht eens ze de grens zijn gepasseerd’, zei IOM-woordvoerder Leonard Doyle.

Om potentiële migranten te waarschuwen verspreidt de IOM getuigenissen van slachtoffers op lokale sociale media en plaatselijke radiozenders.