Rode Duivel Nainggolan bijt van zich af: 'Agent die dit rondbazuint, krijgt problemen'

Radja Nainggolan blijft ontkennen dat hij de ochtend na de interland België-Griekenland door de politie dronken uit het verkeer werd gehaald. Woensdagochtend reageerde hij op Instagram nog met een kwinkslag, 's middags deed hij nogmaals zijn verhaal aan Radio 1. 'Die agenten hebben normaal beroepsgeheim.'

De ochtend na recente interland tegen Griekenland werd Radja Nainggolan tegengehouden door de lokale politie van Sint-Niklaas. De voetballer had net geen twee promille alcohol in het bloed. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en 1.200 euro boete betalen.

De Rode Duivel zelf ontkende eerder vanuit Italië dat hij achter het stuur zat. ‘Niet ik, maar een vriend van mij is tegengehouden. Ik zat er gewoon naast en heb niet moeten blazen’, zo vertelde Nainggolan aan onze krant. ‘Het is allemaal bullshit.’ Verschillende politiebronnen bevestigden echter onafhankelijk van elkaar dat het wel degelijk de Rode Duivel was die reed.

'In de kranten werd er geschreven dat ik achter het stuur zat toen we werden tegengehouden, maar we stonden toen al stil met een platte band', vertelde Nainggolan vanmiddag aan Radio 1. 'Ik ging achter het stuur zitten nadat we de band controleerden. Mijn vriend die reed, was toen al naar huis gewandeld. Om zijn auto te halen en ons bij het dichtstbijzijnde hotel af te zetten.'

'Ik heb moeten blazen ja, maar de waarden waren niet zo hoog als geschreven staat', aldus Nainggolan nog. 'Ik heb de bewijzen hier bij mij. Mijn rijbewijs werd niet ingetrokken omdat we toen al stilstonden. Daarom was er geen bewijs dat ik aan het rijden was, en daarom plaatste ik die foto op Instagram.'

'Schending van privacy'

'Ik heb gewoon meegewerkt', benarukte Nainggolan. 'Ik heb geblazen en 1.200 euro betaald. Ik zat wel net boven het maximum toegelaten maar die 2 promille is overdreven. Ik was ook niet tot 7 uur aan het feest. Als ik iets ga drinken met vrienden, is dat dan feesten? Ik denk niet dat het zo laat was. Mijn vriend is zijn auto gaan halen en heeft me daarna opgepikt. Hij heeft me naar het hotel gebracht en daar zijn bewijzen van. De U19 zat er toevallig.'

Nainggolan kan niet lachen met het gelekte verhaal. 'Normaal gezien heeft de politie toch beroepsgeheim? Ik heb de naam van de man die dit verhaal heeft rondgebazuind. Het zal zijn probleem worden nu. Dit is een schending van mijn privacy, ik zal uiteraard een klacht indienen.'