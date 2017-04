Het begint een jaarlijkse gewoonte te worden: wanneer een nieuw seizoen van Liefde voor Muziek weer begint, schieten de liedjes uit het VTM-programma meteen naar de hoogste plaatsen in de hitlijsten. Dat is dit jaar niet anders.

Voor wie het programma intussen niet kent: in Liefde voor Muziek trekken enkele Vlaamse en Nederlandse muzikanten samen naar Mallorca. Daar verblijven ze een week in een vakantievilla. Elke avond staat één artiest centraal en coveren de anderen zijn of haar liedjes.

Maandagavond werd de eerste aflevering uitgezonden en gingen Koen en Kris Wauters, Josje, Bart Peeters, Isabelle A, Gers Pardoel en Lady Linn aan de slag met de liedjes van Natalia.

Het is dan ook geen toeval dat de covers uit het programma de hitlijsten nu al domineren. In de iTunes Store staat de cover van Clouseau bovenaan de lijst met meest verkochte singles. Op twee staat Boeng - Boem van Gers Pardoel, op vier de ingetogen versie van I’ve Only Just Begun To Fight van Isabelle A. Ook Natalia zelf staat in de top 10, met de cover die zij bracht van Jackson 5-hit Who’s Lovin’ You.

Woensdag weten we pas of Clouseau, Gers Pardoel en Bart Peeters ook de Ultratop-hitlijsten zullen domineren.