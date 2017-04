Deze rollen krijgen prins George en zusje Charlotte op Pippa’s huwelijk

Op zaterdag 20 mei treedt Pippa Middleton (33) in het huwelijk met haar James Matthews (41). Dat heeft Kensington Palace bevestigd. In aanloop naar het trouwfeest raken meer details over haar grote dag bekend, zo krijgen de kinderen van zus Kate Middleton een bijzondere rol.

Prins George en zijn kleine zusje prinses Charlotte spelen een grote rol op Pippa’s trouwdag. De jongen, die dit jaar in juli zijn vierde verjaardag viert, mag de ringen naar het koppel dragen. Het kleine meisje van bijna twee jaar, wordt een van de bruidsmeisjes.

Na de plechtigheid zal het trouwfeest zich voltrekken in Pippa en Kate hun ouderlijke huis in Bucklebury. De genodigden zullen mogen plaatsnemen in een luxetent in de tuin van Carole en Michael Middleton, maar ook het domein zelf zal feestelijk worden aangekleed.

Wat Kate haar rol wordt tijdens het huwelijk van haar jongere zus is niet duidelijk, al beweert een bron aan entertainmentblad US Weekly dat ze zeker geen bruidsmeisje zal zijn. ‘Ze zal wellicht iets voorlezen’, zei hij nog.