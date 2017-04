Tijdens een nieuwsitem over sport zat de Australische nieuwslezeres Natasha Exelby verveeld met haar balpen te spelen. De freelance journaliste besefte net enkele seconden te laat dat de camera van ABC News 24 op haar gericht was. Ze schrikt overeind en hapt naar adem om zich nadien perfect professioneel te gedragen en de rest van het nieuws aan te kondigen.

De hilarische beelden gingen in een mum van tijd de wereld rond. Aanvankelijk werd gedacht dat Exelby gestraft of zelfs ontslagen zou worden. ABC News heeft die geruchten vandaag ontkend. ‘Live televisie maken is een veeleisende job en blunders worden nu eenmaal gemaakt’, benadrukt Gaven Morris van ABC. ‘Onze presentatoren zijn mensen, geen robots.’

Ook de nieuwslezeres reageerde ondertussen aan nieuwssite News: ‘Ik kan wel begrijpen dat mensen dit grappig vonden, maar wat er gebeurd is, kan je bezwaarlijk professioneel noemen. Dit was een spontane reactie.’

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!