Twaalfjarige bassist toert met Korn

De Amerikaanse metalband Korn begint volgende week maandag aan een Zuid-Amerikaanse tournee. Zonder hun bassist Reginald ‘Fieldy’ Arvizu, die om niet duidelijk gemaakte redenen verhinderd is.

Arvizu wordt vervangen door een bassist met een bekende familienaam: Tye Trujillo is de zoon van Robert Trujillo, bassist van Metallica. En Tye, die zijn eigen bandje heeft, The Helmets, is amper twaalf. Uiteraard kan Tye uit de voeten op bas, maar hij is ook nog leerplichtig. Of er een leraar meetoert door Colombia, Brazilië, Argentinië, Chili en Peru, maakte Korn niet bekend. Of misschien wijdt Tye zijn paas­vakantie aan de tournee: in mei, als Korn aan de optredens in de VS begint, is Fieldy terug van de partij.

Hier speelt hij met zijn vorige band de Helmets: