Ondergrondse parkings wapenen zich tegen bumperklevers

Het beste tarief is gratis, zullen ze gedacht hebben. Jaarlijks glippen ruim vijfhonderd chauffeurs zonder te betalen door de slagboom van een parking.

In parkingland is het een bekend fenomeen: treintjerijden of bumperen. Chauffeurs glippen dan met twee door een slagboom om niet te hoeven betalen. ‘Maar je moet er toch wat “durf” voor hebben’, zegt Patrick Min-naert van Interparking. ‘Het verbaast me dus niet dat ik het vooral ’s nachts zie gebeuren.’

Verkeersdrempels

De achterliggende chauffeur moet bijzonder dicht tegen zijn voorganger aan rijden en hij moet dat ook nog eens voldoende snel doen. Een slagboom werkt namelijk met detectielussen in de vloer: zodra deze geen gewicht meer waarnemen, sluit hij. Volgt de tweede auto snel en dicht genoeg, dan lijkt het alsof de eerste wagen treuzelt of gewoon erg lang is.

Parkinguitbaters kunnen er moeilijk een cijfer op kleven maar navraag bij de vijf grootste spelers in ons land leert dat het samen om ruim vijfhonderd gevallen per jaar gaat. In Nederland swingt het fenomeen pas echt de pan uit. De Volkskrant maakt melding van zo’n 15.000 gevallen per jaar. ‘De parkeercultuur in België is gelukkig toch nog iets voornamer’, zegt Jan Vandeputte van Q-Park.

Als u als brave, betalende parkeerder dus over vervelende verkeersdrempels moet bij het verlaten van een ondergrondse parking, dan heeft u dat aan de bumperklevers te danken. Want zowel bij Optima Parking Control, Be Six Parking, Apcoa als Interparking hebben ze maatregelen genomen. Veelal gaat het over drempels waar je moeilijk met een hogere snelheid overheen kunt, maar in parkings waar zelfs dat niet volstaat, zijn er ook sassen. Dat is het geval in die van Brussels Airport: een chauffeur moet er door twee opeenvolgende slagbomen.

Voor de vriendschap

‘We merken dat het vaak mensen zijn die elkaar kennen’, klinkt het bij Apcoa. ‘De ene vriend betaalt, de andere mag gratis mee naar buiten.’ Goed voor de vriendschap, slecht voor de parkings. Bij Interparking lachen ze er niet mee. ‘We hebben nummerplaatherkenning in onze garages’, zegt Patrick Minnaert. ‘Wie gratis naar buiten glipt, komt op een zwarte lijst. Bij een volgend bezoek zetten we een wielklem op de wagen, dienen we klacht in bij de politie en vragen we een vergoeding van minstens 250 euro.’ Een gewaarschuwd chauffeur is er tenslotte ook twee waard.