Tsjetsjenië sluit homoseksuelen op in concentratiekampen

Homoseksuelen in de autonome Russische Republiek Tsjetsjenië worden volgens mensenrechtenorganisaties opgesloten in concentratiekampen. Het zou om meer dan honderd mannen gaan. Er heerst al weken onrust in het land.

De mannen in kwestie werden opgesloten omwille van hun geaardheid of omdat ze ervan verdacht worden homoseksueel te zijn. Er zouden zelfs al mannen overleden zijn. De Tsjetsjeense regering en het Russische Kremlin ontkennen echter alles. 'Wie niet bestaat, kan je niet oppakken,' aldus een woordvoerder van de overheid. Men ontkent met andere woorden het bestaan van homoseksuelen in het land.

Elektrische schokken en afranselingen

Ooggetuigen en overlevenden getuigen echter in plaatselijke kranten over de vreselijke omstandigheden in de concentratiekampen. Een van de kampen is gehuisvest in een militair hoofdkwartier in de stad Argun. Gewelddadig misbruik en folteringen zouden er dagelijkse kost zijn

Een man die werd vrijgelaten getuigde dat hij brutaal ondervraagd werd om namen en verblijfplaatsen van andere homoseksuele mannen te geven. Andere overlevers hebben het over elektrische schokken en afranselingen. Ook zouden de families van sommige mannen afgeperst worden.

Wekenlange heksenjacht

Human Rights Watch laat weten dat de heksenjacht op homoseksuelen in het land al weken bezig is. 'Politie en veiligheidsofficiers onder de meedogenloze leider Ramzan Kadyrov hebben tientallen mannen opgepakt, gefolterd en vernederd', zegt Tanya Lokshina. 'Sommigen zijn verdwenen, anderen keerden terug naar hun familie, nog amper levend. Minstens drie mannen lijken overleden te zijn. Een officiële klacht indienen is amper mogelijk omdat wraakacties door de lokale autoriteiten niet uit te sluiten zijn,' aldus Lokshina.