Zeven op de tien weggebruikers vinden de motor een goed alternatief voor de auto. Dat blijkt uit een enquête van mobiliteitsorganisatie Touring Mobilis bij bijna 5.800 mensen. Steeds meer pendelaars maken gebruik van een motor voor hun verplaatsingen. Een goede zaak volgens Touring, "want elke motor meer in het verkeer is een auto minder in de file".