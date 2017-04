VIDEO. Vliegtuig overboekt? Politie sleurt passagier eraf

Een vlucht van United Airlines tussen Chicago en Louisville was afgelopen weekend overboekt door de vliegtuigmaatschappij. Dat gebeurt wel meer, en meestal worden passagiers dan overtuigd om een latere vlucht te nemen in ruil voor een vergoeding in de vorm van cadeaubons. Een man die zijn plaats weigerde af te staan, kreeg op deze vlucht echter een minder aangename behandeling.

Een medepassagier zette een video op Facebook waarop te zien is hoe de man - volgens de getuige een dokter die een dienst moest gaan draaien in een ziekenhuis in Louisville - met geweld door enkele agenten van zijn stoel wordt gesleurd. Vervolgens sleept een agent de duidelijk gewonde man letterlijk door het gangpad naar buiten.

United Airlines bevestigde het incident gedeeltelijk tegenover de plaatselijke krant The Louisville Courier-Journal. 'Vlucht 3411 van Chicago naar Louisville was overboekt. Nadat onze ploeg vrijwilligers had gezocht, weigerde één passagier het vliegtuig te verlaten en ordehandhavers werden gevraagd om naar de gate te komen.'

OPGELET: CHOQUERENDE BEELDEN