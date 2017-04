Op een vlucht van Turkish Airlines van Guinee in West-Afrika naar Istanbul is een passagier bevallen van een flinke baby. Het kind, een meisje, werd 12.800 meter hoog in de lucht geboren en luistert naar de naam Kadiju. De Turkse stewardessen waren duidelijk in de wolken en iedereen wou met Kadiju op de foto.

De jonge vrouw was vrijdag in een toestel van Turkish Airlines onderweg van Conakry in Guinee naar Istanboel, toen de weeën begonnen. Dat deelde de luchtvaartmaatschappij maandag mee aan dpa. Het vliegtuig maakte daarom een tussenlanding in Ouagadougou in het West-Afrikaanse Burkina Faso.



'We hadden net onze service beëindigd, toen plots de geboorte werd ingezet', vertelde een stewardess in de krant Hürriyet. De crew is voor dergelijke gevallen opgeleid en heeft bij de geboorte geholpen. 'We wisten wel dat ze zwanger was, maar niet dat ze al negen maanden ver was', zei de stewardess. 'Dat was ons ook niet opgevallen.'



De jonge moeder noemde de baby Kadiju en ging samen met haar dochtertje in Ouagadougou van boord. Daar kreeg ze medische verzorging. De passagiers hadden als geschenk geld ingezameld voor de baby.



Turkish Airlines toonde op Twitter foto's van de crew en de pasgeborene en schreef: 'Welkom aan boord, prinsesje!'