Een Belgisch koppel dat op reis was in Australië is veilig en wel teruggevonden nadat de twee vermist waren na een wandeling. Dat melden Australische media.

De twee, een man van 62 en een vrouw van 63, waren zaterdag aangekomen in Arkaroola en vertrokken zondag voor een wandeling van drie uur in Northern Flinders Ranges in het zuiden van Australië. Tijdens die wandeling raakten de twee gedesoriënteerd en verdwaalde het koppel bij zonsondergang.

Uiteindelijk was het al donker toen medewerkers van het hotel ‘Arkaroola Wilderness Sanctuary’, waar het koppel verbleef, zondag rond 23 uur plaatselijke tijd alarm sloegen. De Belgen waren niet komen opdagen voor het diner, ondanks een reservatie. De politie is daarop een zoekactie gestart. Het wandelgebied werd maandagochtend onder andere met een vliegtuig uitgekamd. Vanuit dat vliegtuig werd het koppel uiteindelijk gespot op zo’n 2 kilometer van de vliegbasis en op zo’n 4 kilometer van het hotel waar ze verbleven.

De Belgische man en vrouw hebben de nacht doorgebracht in een geïmproviseerde tent die ze gemaakt hadden met dingen die ze vonden in de omgeving. Tegen de ochtend toe zijn ze naar hoger gelegen gebied getrokken om zich van daaruit beter te kunnen oriënteren, waarna het vliegtuig hen dus spotte en het koppel in veiligheid kon worden gebracht.

Elkaar warm geknuffeld

Medewerkers van het hotel zeggen dat het koppel het goed maakt na een ‘hel van een ervaring’. ‘Maar ze gaan dit niet hun verblijf in Australië laten verpesten’, zegt Marg Sprigg, eigenares van het hotel. ‘Ze hadden een paar schrammen, maar behalve dat, maken ze het goed. Ze zijn verstandig omgegaan met de situatie toen ze zich realiseerden dat ze niet meer terug zouden geraken in het donker. Ze hadden gelukkig nog wat eten en water, en ze zijn niet in paniek geraakt.’ Volgens Sprigg is dat dan ook een belangrijke boodschap aan andere toeristen die gaan wandelen: ‘Raak niet in paniek’.’