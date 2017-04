Bradley Cooper is voor het eerst papa geworden

De Amerikaanse acteur Bradley Cooper is op zijn 42ste voor het eerst vader geworden. Zijn vriendin en topmodel Irina Shayk (31) zou twee weken geleden al bevallen zijn.

Hoewel het nieuws nog niet officieel bevestigd werd door de entourage van het koppel, beweert People met zekerheid te weten dat Irina Shayk eind maart bevallen is van haar eerste kindje. Ook voor Bradley Cooper was het de eerste keer dat hij een kindje op de wereld mocht verwelkomen.

De acteur en het topmodel begonnen een relatie met elkaar in 2015. In november, net nadat ze de Victoria's Secret-modeshow in Parijs had gelopen, raakte bekend dat Shayk zwanger was.

Hoewel het Russische model behoorlijk actief is op Instagram, werd ook daar voorlopig nog geen foto gedeeld van het prille gezinsgeluk.