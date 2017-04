Omdat er nogal wat kinderen met een moslimachtergrond verblijven, heeft een kinderdagverblijf in Aalst beslist om geen varkensvlees meer op het menu te plaatsen. Onaanvaardbaar, vindt de bevoegde schepen Iwein De Koninck, die de maatregel meteen liet intrekken.

Schepen van Leefmilieu, Jeugd, Gezin en Kinderopvang Iwein De Koninck (CD&V) zegt dat de beslissing genomen is door een van de verantwoordelijken van de crèche, zonder het stadsbestuur of het managementteam te informeren. ‘Bij beslissingen met een politieke gevoeligheid, kan dat niet. Wij moesten daarover geïnformeerd worden en zouden het ook verboden hebben. De maatregel is dan ook meteen ingetrokken’, zegt de Aalsterse schepen.

De Koninck laat onderzoeken wie de uiteindelijke beslissing nam en hoe lang er al geen varkensvlees meer wordt opgediend aan de kindjes.

Het was Vlaams Belang dat met het verhaal naar buiten kwam na een anonieme tip van het personeel van de crèche zelf. De bevoegde schepen viel zelf uit de lucht. Hij ontkende eerst nog, maar moest na onderzoek toch toegeven. Vandaag wordt de zaak verder besproken.

Het motief van de verantwoordelijken van de crèche was dat ze, als er varkensvlees wordt gegeven, telkens voor een alternatief menu moesten zorgen voor de kindjes met een moslimachtergrond. En dat zijn er nogal wat.

Al vaker in het nieuws

Het is niet de eerste keer dat stedelijk kinderdagverblijf Oogappel het nieuws haalt. In 2014 werd er drugs gevonden op de grond. Van een stagiair, zo bleek. Alle kinderen werden toen in het ziekenhuis onderzocht om na te gaan of ze de drugs niet in hun mondje hadden gestopt. Dat bleek gelukkig niet het geval. De stagiair van 19 jaar kreeg later opschorting van straf.

En begin dit jaar raakte een meisje van 1 jaar oud met haar hoofdje gekneld tussen een houten poortje. De brandweer moest het kind bevrijden.