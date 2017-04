Foto van vrouw op extreemrechtse betoging gaat viraal: ‘Ik verdedigde alleen maar een medeburger’

Een foto van een vrouw die glimlacht naar een kwade extreemrechtse betoger in Birmingham, wordt gretig gedeeld op sociale media. De jongedame in kwestie, Saffiyah Khan, is verrast door alle aandacht. ‘Ik wilde me er eigenlijk helemaal niet mee bemoeien’, vertelt ze aan BBC.

De English Defence League (EDL) een extreemrechtse organisatie met een kwalijke reputatie, hield zaterdag een betoging op het Centennial Square in het Britse Birmingham.

Toen Saffiyah Khan, geboren en getogen in de stad maar met Pakistaanse en Bosnische roots, er passeerde, hoorde ze naar eigen zeggen een andere vrouw ‘islamofoben’ roepen naar de betogers. ‘Een groep van een 25-tal brede EDL-kerels omsingelde haar daarop. Ik ben ertussen gekomen en heb duidelijk gemaakt dat ik de vrouw steunde.’

Daarop keerden de betogers zich volgens Khan tegen haar, en werd de foto genomen die ondertussen duizenden keren gedeeld werd, ook door Britse politici en tv-figuren als Piers Morgan. ‘Eén betoger duwde zijn vinger in mijn gezicht. Het ging er heel agressief aan toe. Hij haalde zijn vinger pas weg nadat een politieagent tussenbeide kwam. Ik voelde me helemaal niet geïntimideerd.’

De EDL verklaarde achteraf dat Khan deel uitmaakte van een groep die een minuut stilte verstoorde ter nagedachtenis van de terreurslachtoffers in Stockholm. ‘Ik wou me eigenlijk niet bemoeien met de betoging. Maar ik kan er niet tegen dat medeburgers van mijn stad bedreigd worden door mannen in groep’, aldus de jongedame nog.