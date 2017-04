Edward Theuns binnenkort opnieuw onder het mes

Edward Theuns sloot zijn voorjaar zondag af in Parijs-Roubaix met een knappe achtste plaats. “Dit is een enorme opsteker”, zei hij na afloop. “Negen maanden na mijn zware val haal ik top tien in zo’n monument. Dit doet deugd.” De riem gaat er nu even af voor de Gentenaar, want op 21 april wordt hij - alweer - geopereerd aan de rug.

Theuns brak vorig jaar een ruggenwervel tijdens de Tour de France in de tijdrit naar Le Caverne de Pont d’Arc. Hij werd geopereerd, er werden bouten en plaatjes in zijn rug aangebracht en er wachtte hem een lange revalidatie. “Als je ziet dat ik hier in Roubaix achtste kan worden, doet dat heel veel deugd. Mijn rug is nog niet helemaal de oude en vooral de laatste anderhalve week had ik iets meer last door de opeenvolging van wedstrijden.”

Stap vooruit

“Ik heb altijd gedacht dat 2017 een overgangsjaar zou worden”, geeft Theuns toe. “Terugkomen na zo’n zware blessure is niet evident. Deze achtste plaats is een bewijs dat ik een grote stap vooruit heb gezet. Zelfs voor mijn val had ik nooit verwacht dat ik top tien kon rijden in Parijs-Roubaix. Ik heb altijd gedacht dat de grote klassiekers, zoals de Ronde en Roubaix, een beetje te zwaar voor mij waren. Maar nu heb ik die top tien en ben ik daar zeer trots op.”

Theuns gaf midden januari al aan dat hij zich na de Helleklassieker zou laten opereren. “Die rug voelt niet 100 procent met die bouten en plaatjes. Het zorgt voor een zekere irritatie, ik zou dat graag willen laten verwijderen.”

Snel herstel

Die operatie staat nu gepland op 21 april. “Normaal gezien wordt dan alles verwijderd. Eerst moeten er nog scans genomen worden om na te gaan of de breuk voldoende geheeld is. Als dat het geval is, dan zal ik zoals gepland op 21 april geopereerd worden. Heel lang moet ik daar in principe niet van herstellen. De dokter die de operatie zal uitvoeren, sprak over zo’n 10 à 14 dagen, de dokters van de ploeg denken eerder dat 10 dagen haalbaar is. Het is moeilijk te voorspellen. Het enige wat zal moeten herstellen, zijn de wondes en de spieren die wat stram zullen zijn van de operatie, maar op het gebied van het bot heeft die operatie weinig impact. Normaal gezien herstelt het vrij vlot en zeker omdat ik sportman ben, daar veel mee bezig ben en langsloop bij de kinesist en oefeningen doe.”

“Die rug zal altijd gevoelig blijven”, beseft Theuns. “Het zal een werkpunt blijven, ik zal oefeningen moeten blijven doen. Maar ik zie het positiever in dan twee maanden geleden, toen ik nog veel last had. Toen vond ik echt dat de ‘last’ te groot was. Ik geloofde er toen ook niet in dat er nog veel progressie in zat, maar uiteindelijk is de voorbije weken alles vrij goed verlopen. In Parijs-Nice had ik geen last bijvoorbeeld, daar was ik erg tevreden over. Maar door de opeenvolging van koersen de voorbije weken had ik minder tijd om oefeningen te doen, dan had ik weer wat meer pijn. Maar al bij al gaat het wel de goede kant uit. En ik hoop dat het nog beter wordt zodra die plaatjes eruit zijn.”

