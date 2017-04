'Verdachte aanslag Stockholm legt bekentenissen af'

De vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag met een vrachtwagen in Stockholm heeft bekentenissen afgelegd en is ‘tevreden over wat hij heeft gedaan’, zo bericht de krant Expressen zondag.

De 39-jarige Oezbeek zou tijdens zijn verhoor bekend hebben dat hij achter het stuur zat van de vrachtwagen die vrijdagmiddag inreed op voetgangers in een winkelstraat in Stockholm. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, onder wie een Belgische vrouw.

Volgens Expressen heeft de verdachte aan de speurders verklaard dat hij ‘tevreden is over wat hij heeft gedaan’ en dat hij ‘bereikt heeft wat hij wou bereiken’. Nog volgens de krant zou hij vrijdag bij zijn arrestatie reeds verklaard hebben dat hij de dader was. Op televisie zei een topman van de politie, Jan Evensson, zondagavond dat de speurders ‘redelijk zeker’ zijn dat hij ‘de rest van zijn leven achter tralies zal zitten’.

Expressen en verscheidene andere media hebben de man inmiddels geïdentificeerd als Rakhmat Akilov, een 39-jarige Oezbeek die geen verblijfsvergunning had gekregen in Zweden en was ondergedoken om zijn uitwijzing te vermijden. Hij koestert volgens de politie sympathie voor jihadistische organisaties.