Politie onderzoekt trouwstoet op viaduct van Vilvoorde

De federale politie is een onderzoek gestart naar een trouwstoet, bestaande uit enkele sportwagens, die zaterdagnamiddag omstreeks 15 uur traag op het viaduct van Vilvoorde reed en er ook even stilstond. Een vrachtwagen reed daardoor in op de achterste sportwagen. Niemand raakte hierbij gewond. Op internet doken beelden op van het gebeuren. Ook op andere plaatsen liepen er meldingen binnen over verkeershinder die de stoet veroorzaakte.

‘Momenteel onderzoeken we deze feiten. Toen onze ploeg ter plaatse kwam, heeft men echter nog weinig kunnen vaststellen. We hebben daarom de beelden opgevraagd van het Verkeerscentrum om te kunnen vaststellen of er inbreuken gepleegd werden. Als dat het geval is, zullen we hierover contact opnemen met het parket’, aldus Chris Bogaert van de persdienst van de federale politie.

De passage van de trouwstoet gaf, naast het ongeval, nog aanleiding tot verkeershinder.