Ook dit is Parijs-Roubaix: Naesen maakt koprol, Stannard lek,...

Valpartijen, ze horen helaas ook bij het vaste beeld van Parijs-Roubaix. Het peloton ging als een gek tekeer tijdens de eerste uren van de Helleklassieker, en naarmate de kasseien naderden, had dat valpartijen tot gevolg. Het grootste slachtoffer is Oliver Naesen, die op de eerste kasseistrook onderuit ging en een koprol maakte. Hieronder een overzicht van alle valpartijen en materiaalproblemen. U kan de wedstrijd ook live volgen bij ons.

Luke Durbridge: nog voor de eerste kasseien ging de Australische hardrijder onderuit.

Strook 29: Troisvilles-Inchy

Jens Debusschere: de voormalige Belgische kampioen had de twijfelachtige eer om dit jaar als eerste man lek te rijden op de kasseien. Dat gebeurde op de eerste kasseistrook, Troisvilles-Inchy.

Mitchell Docker: de luitenant van Hayman en Durbridge leed net zoals Debuscchere lek op de eerste kasseien van de dag.

Strook 28: Viesly-Quiévy

Oliver Naesen: na zijn val van vorige week lag één van de schaduwfavorieten opnieuw op de grond. Hij maakte een spectaculaire koprol en belandde in de berm.

Énorme chute dans le peloton ! Naesen impliqué ! / Huge crash in the middle of the bunch ! Naesen is down !#ParisRoubaix pic.twitter.com/Z6AZaPAr6Y