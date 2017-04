Huiszoeking in Stockholm

Zweedse speurders hebben zaterdag in de wijk Varberg, ten zuiden van Stockholm, een huiszoeking uitgevoerd in het onderzoek naar de aanslag van vrijdag in de Zweedse hoofdstad. Dat bericht de krant Aftonbladet. De Zweedse politie wil nog geen commentaar kwijt.

Een gemaskerde politie-eenheid viel een appartement binnen, waarvan vermoed wordt dat de hoofdverdachte er de uren voor de aanslag is geweest, zeggen bronnen aan de krant. Hij zou op het draadloze netwerk ingelogd geweest zijn. Bij de inval werden twee personen opgepakt. Er werden ook laptops in beslag genomen en speurhonden ingezet.

Elders in Stockholm, op slechts enkele honderden meters van de aanslag, werden dan weer drie mensen opgepakt. Getuigen hoorden lawaai en zagen hoe drie mensen uit een voertuig werden gesleurd door undercoveragenten. De wagen zou worden gelinkt aan de hoofdverdachte, bericht Aftonbladet.

Bij de aanslag vrijdagmiddag in Stockholm kwamen vier mensen om. Een vrachtwagen reed er met hoge snelheid in een drukke winkelstraat en ramde een warenhuis. De vermoedelijke dader is een 39-jarige man uit Oezbekistan.