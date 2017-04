Trump stuurt vliegdekschip met vloot richting Noord-Korea

Een Amerikaans vliegdekschip en zijn vloot zijn op weg naar het westen van de Stille Oceaan. De bedoeling is om fysiek aanwezig te zijn in de buurt van Noord-Korea, dat met zijn rakettesten en nucleaire programma de situatie in de regio op de spits blijft drijven.

‘Het Amerikaanse commando in de Stille Oceaan heeft de marineluchtvaarttroepen rond het vliegtuigdekschip USS Carl Vinson opgedragen beschikbaar en aanwezig te zijn in het westen van de Stille Oceaan, uit voorzorg’, zo verklaarde commandant Dave Benham.

Hij voegde toe dat Noord-Korea de grootste bedreiging blijft in de regio, met zijn ‘onverantwoorde, destabiliserende en onverstandige raketprogramma’, en de voortzetting van zijn onderzoek ter ontwikkeling van nucleaire wapens.

De Amerikaanse president Donald Trump belde zaterdag met de Zuid-Koreaanse waarnemende president Hwang Kyo-Ahn. Volgens het Witte Huis spraken ze af om in nauw contact met elkaar te blijven over Noord-Korea en andere kwesties.

De Verenigde Staten hebben veel marineschepen in het gebied van de Stille Oceaan. De Carl Vinson is zaterdag in Singapore vertrokken naar het westen van de Stille Oceaan, onder meer vergezeld van verschillende rakettenkruisers.

De Verenigde Staten hebben al verschillende keren aangegeven dat ze als het nodig is alleen zullen optreden tegen Noord-Korea.