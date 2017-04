Op het militair domein Klein Schietveld in Kalmthout is zaterdagavond een heidebrand uitgebroken.

‘Rond 22.15 uur werden we opgeroepen voor een bosbrand. Die was rond 23.30 uur onder controle, en we hebben nog tot 2.30 uur nageblust’, aldus de commandant van het brandweerkorps van Kalmthout. Volgens de brandweer ging het om een grote brand, en kwamen daarom zes korpsen helpen bij het blussen.

Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat de brand veroorzaakte. ‘De brandweer trof verschillende brandhaarden aan’, aldus de commandant. Volgens het parket van Antwerpen, dat een onderzoek geopend heeft, is er sprake van kwaad opzet. Er zijn wel nog geen verdachten in beeld, aldus nog het parket.