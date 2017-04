Bocholt plaatst zich voor finale van Play-offs

Titelverdediger Bocholt heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de play-offs om de nationale handbaltitel. Op de vierde speeldag van de play-offs boekte Bocholt in een Limburgse derby een 33-30 overwinning tegen Tongeren.

Tongeren trok met open vizier naar de buren van Bocholt. Onder impuls van een uitstekende Arber Qerimi, die in de eerste helft acht punten scoorde, hield Tongeren gelijke tred met de winnaar van de BENE-League: 17-17 aan de rust. De thuisploeg kwam scherper uit de kleedkamers en sloeg meteen een kloofje van drie punten (21-18), maar Tongeren knokte zich terug in de wedstrijd (30-30). In de slotfase trokken Pucnik en Valkenborgh Bocholt over de streep.

In de andere play-offwedstrijd haalde Hasselt het makkelijk van Wezet met 32-22. Dankzij een glansprestatie van doelman Jelle Vonck en het efficiënte counterhandbal leidde Hasselt aan de rust met 14-8. Na de pauze diepte de thuisploeg, aangevoerd door topschutter Köhlen (11 treffers), die voorsprong verder uit.

Bocholt (11 punten) is op twee speeldagen van het einde van de play-offs al zeker van een finaleplaats. Hasselt (7) en Tongeren (6) zullen onderling strijden voor het tweede ticket. Op de vijfde speeldag (22 april) staan beide clubs in Hasselt tegenover elkaar. Wezet (2) is uitgeteld.