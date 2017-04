Negenjarige spant rechtszaak aan tegen Indische overheid

Een meisje van 9 heeft een rechtszaak aangespannen tegen de overheid in India omdat die te weinig doet tegen de opwarming van het klimaat. De jongeren van vandaag zullen een zware prijs betalen voor de immobiliteit van de huidige regering, aldus het meisje.

Ridhima Pandey, de dochter van een klimaatactivist, diende een klacht in bij een speciale rechtszaak voor milieuzaken. Ze redeneert dat de overheid zijn eigen milieuwetten niet toepast.

‘Mijn land is in staat om het gebruik van fossiele brandstoffen fors terug te dringen, maar doet niets. Daarom ben ik naar de rechtbank gestapt’, zegt het meisje aan de Britse krant The Independent. ‘Mijn regering laat na om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dat zal gevolgen hebben voor mij en voor de toekomstige generaties.’

Het ministerie van Milieu moet binnen de veertien dagen reageren op de klacht.

Vier van de tien meest vervuilde steden ter wereld liggen in India. Volgens Greenpeace sterven elk jaar 1,2 miljoen Indiërs aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Maar volgens minister van Milieu is nog niet aangetoond dat er een direct verband is tussen de overlijdens en vervuiling.