Vitesse zet Heerenveen vlot opzij

Vitesse heeft zaterdag op de dertigste speeldag in de Nederlandse Eredivisie een vlotte 4-2 overwinning geboekt tegen SC Heerenveen, de club van onze landgenoten Stefano Marzo en Wout Faes.

Navarone Foor (5.) en Ricky van Wolfswinkel (14.) bezorgden Vitesse een dubbele voorsprong, Luciano Slagveer (31.) scoorde voor Heerenveen: 2-1 aan de rust. Na de pauze maakte Van Wolfswinkel (70. en 75.) zijn hattrick compleet. Sam Larsson (89.) legde de 4-2 eindstand vast. Bij Vitesse mocht Alexander Büttner (ex-Anderlecht) na een uur invallen. Faes maakte de match vol centraal in de Heerenveense defensie, rechtsachter Marzo werd na 36 minuten vervangen. Ook Reza Ghoochannejhad (ex-Standard) stond bij de Friezen op het veld. Vitesse is nu vijfde, Heerenveen achtste.

FC Ujpest is op de 25e speeldag in de Hongaarse competitie niet verder dan een 1-1 gelijkspel geraakt tegen Paksi. Jonathan Heris (64.) zorgde als invaller nog voor een punt door bij zijn eerste baltoets de gelijkmaker te scoren. Kylian Hazard kwam niet van de bank bij Ujpest, dat de zevende plaats bezet. Haladas, met Stef Wils de hele match centraal in de verdediging, verloor met 0-1 van leider Honved. Haladas is vijfde in de OTP Bank Liga.