Davis Cup-coach Van Herck:“Het is hard om zo te verliezen”

België stond zaterdag dichtbij de kwalificatie voor de halve finales van de Davis Cup. Ruben Bemelmans en Joris De Loore moesten pas in de tiebreak van de vijfde set het hoofd buigen voor de Italianen Simone Bolelli en Andreas Seppi.

“Het is hard om zo te verliezen”, opende Van Herck. “We hebben zelfs een matchbal gehad. Ruben en Joris hebben alles gegeven tot het bittere einde. Ik kan hen dan ook niets kwalijk nemen. Het is alleen spijtig dat ze niet beloond worden. Maar dat is tennis en de magie van de Davis Cup. Ik begrijp hun ontgoocheling ook. Het is zelfs positief. Dat toont hun ambitie.”

Zondag zal het verdict vallen in de twee enkelspelen. David Goffin (ATP 14) opent de dag met een partij tegen Paolo Lorenzi (ATP 38). “David zal klaar zijn voor de eerste partij”, aldus Van Herck. “Wie zijn tegenstander ook is, wij staan er het beste voor. Dat moeten we onthouden. Als je ons voor deze kwartfinale had gezegd dat we na zaterdag met 2-1 zouden leiden, was iedereen tevreden geweest.”